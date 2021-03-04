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لماذا حدث الارتفاع الأخير؟ 115 مليون إصابة بـ"كورونا" وإليك الحصاد

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لماذا حدث الارتفاع الأخير؟ 115 مليون إصابة بـ"كورونا" وإليك الحصاد لماذا حدث الارتفاع الأخير؟ 115 مليون إصابة بـ"كورونا" وإليك الحصاد
أسابيع من الهبوط تلاها صعود ملحوظ بنسبة 7% ومحاولات لفهم التحول

لماذا حدث الارتفاع الأخير؟ 115 مليون إصابة بـ

كشفت وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، أن العالم سجل 115.06 مليون إصابة بكورونا حتى الآن، ومليونين و657.493 وفاة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد قالت: إن العلماء يحاولون فهم أسباب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كورونا" حول العالم، بعد أسابيع من هبوط الأعداد.

وأعلنت منظمة الصحة وجود 2.6 مليون حالة إصابة جديدة بفيروس "كوفيد-19" حول العالم في الأسبوع المنتهي يوم الأحد الماضي؛ مما يمثل ارتفاعًا 7% مقارنة بالأسبوع السابق له.

وجاء ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس التاجي بعد 6 أسابيع متواصلة من الهبوط في حالات الإصابة الجديدة حول العالم.

وذكرت المنظمة، عبر تقريرها الأسبوعي، أن هذا التحول قد يكون ناجمًا عن ظهور سلالات جديدة أسرع انتشارًا من الفيروس أو تخفيف الإجراءات العامة مع ملل الناس من اتباع الاحتياطات.

وقالت رئيسة وحدة الأمراض الناشئة في منظمة الصحة "ماريا فان كيركوف": "نحاول -بشكل أفضل- فهم أسباب تحول الاتجاه في كل منطقة وبلد؛ لكن الأمر يظهر الحاجة لاستمرار ارتداء أقنعة الوجه والتباعد الاجتماعي".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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