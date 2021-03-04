"تعليم الرياض" تستهدف 30 ألف معلم بحزمة جديدة من البرامج التدريبية

★ ★ ★ ★ ★

12 برنامجًا بمعدل برنامجين أسبوعيًّا لخدمة شاغلي الوظائف التعليمية

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، حزمة جديدة من البرامج التدريبية عبر التدريب عن بُعد، تستهدف 30 ألف معلم، يتم التدريب عليها خلال الأسابيع القادمة، بعد انتهاء التدريب على المشاريع الوزارية "التربية الإسلامية"، و"الفهم القرائي" للمختصين وغير المختصين.

وأوضح مدير إدارة التدريب التربوي والابتعاث خالد عبدالله الرفاعي، أن البرامج الجديدة يبلغ عددها 12 برنامجًا بمعدل برنامجين أسبوعيًّا؛ وذلك لإتاحة أكبر قدر لجميع شاغلي الوظائف التعليمية للالتحاق بها؛ وفق مجالات: (القيادة والإدارة، الإدارة الصفية، طرق التدريس وغيرها).

وأضاف "الرفاعي" أن البرامج ستقدم على مدار يومين ولمدة 4 ساعات يوميًّا؛ لتحقيق أعلى درجات الفائدة، كما أن التسجيل في البرامج متاح للجميع عبر نظام التدريب- الخطة الصباحية، ويمكن لمعلمي "تعليم الرياض" الحصول على شهادات تدريبية معتمدة تضاف إلى بطاقة النمو المهني المعتمدة لدى وزارة التعليم.

وزاد "الرفاعي" أن التدريب عن بُعد يحظى بمتابعة ودعم مدير عام التعليم بمنطقة الرياض، ومساعده للشؤون التعليمية، وتتم المتابعة على مدار الساعة وفي أدق التفاصيل من أجل تحقيق أعلى درجات الاستفادة للمتدربين والمدربين على حد سواء.

وحملت البرامج التدريبية مسميات استخدام التخطيط التشغيلي، وحل المشكلات واتخاذ القرارات، والتعلم النشط، ودمج مهارات التفكير بالتدريس، والتصوير الفوتوغرافي، وفن التعامل مع اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه.