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منخفض يثير ويجذب.. "المسند": سحب ممطرة على نواحٍ بهذه المناطق

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منخفض يثير ويجذب.. "المسند": سحب ممطرة على نواحٍ بهذه المناطق منخفض يثير ويجذب.. "المسند": سحب ممطرة على نواحٍ بهذه المناطق
عدّد طبيعة الرياح وقال: جنوبية غربية نشطة وغربية وشمالية غربية

منخفض يثير ويجذب..

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، أنه قد تتشكل السحب الممطرة على نواحي #طريف و#القريات و#حفرالباطن وما حولها.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "بسبب تمركز منخفض جوي في #العراق؛ فإنه يقوم بجذب الرياح لمركزه؛ فتكون الرياح غربية (في القطاع الغربي)، وشمالية غربية (في الشمال الغربي)، وجنوبية غربية (في الجنوب والجنوب الغربي والوسطى) نشطة، وقد تثير بعض #الغبار على أجزاء من الشمال والغرب والجنوب الغربي والوسط".حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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