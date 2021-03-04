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كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 2.103 وفيات بالولايات المتحدة و1910 ضحايا بالبرازيل

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كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 2.103 وفيات بالولايات المتحدة و1910 ضحايا بالبرازيل كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 2.103 وفيات بالولايات المتحدة و1910 ضحايا بالبرازيل
تونس تسجل 777 إصابة جديدة و577 بمصر و424 بكوريا الجنوبية

كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 2.103 وفيات بالولايات المتحدة و1910 ضحايا بالبرازيل

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 54.276 إصابة جديدة و2.103 حالات وفاة نتيجة المستجد.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 28.514.774 إصابة حتى تاريخ اليوم؛ فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 515.277 حالة وفاة.

البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم عن تسجيلها 71704 إصابات و1910 وفيات جديدة بفيروس كورونا لمستجد في البلاد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبهذا يبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البرازيل 10 ملايين و718 ألفًا و630 حالة منذ بدء انتشار الوباء، وارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس إلى 259 ألفًا و271 شخصًا.

سجلت وزارة الصحة المصرية 577 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 44 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح بيان للوزارة أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 184168 من ضمنهم 142155 حالة تم شفاؤها، و10822 حالة وفاة.

تونس

سجلت تونس 777 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و27 وفاة.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 235 ألفًا وثمانية إصابات، وعدد الوفيات بلغ 8074.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 424 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 91 ألفًا و240.

ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن البلاد سجلت أيضًا 7 وفيات؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1619 حالة.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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