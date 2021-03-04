أخبار عاجلة

إيران هرّبت سراً كميات كبيرة من النفط إلى الصين -
"أمانة مكة" تكرم المرأة في يومها العالمي وتؤكد: شريكة في التنمية -
"الاتصالات": تعاملنا مع 14.233 شكوى وتمت معالجتها.. هذه أبرزها -
انطلاق مشروع "أيالا النخيل" لتوفير الخيارات السكنية على مساحة 40 ألف م2 -
"التويجري": استهداف مناطق إنتاج الطاقة تهديد للاستقرار العالمي -
بلدية حبونا تكرم اثنين من موظفيها المحالين للتقاعد -
سوق الأسهم السعودي يسجل أعلى إغلاق منذ 6 سنوات -
"الصحة": الفحص المبكر لسرطان القولون والمستقيم في مراكز الرعاية الأولية -
اتهموه بالجنون والفنكوش.. قصة كهربائي حول سيارته للطاقة الشمسية بدل البنزين – صور -
أبرزها 10 طن أرز "مسوس".. ضبط 1200 قضية تموينية متنوعة في يوم واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

برودة شديدة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس (بيان بالدرجات)

Print
برودة شديدة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس (بيان بالدرجات) برودة شديدة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس (بيان بالدرجات)

مصراوي Masrawy

07:30 ص الخميس 04 مارس 2021

كتب- يوسف عفيفي:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، بارد على جنوب سيناء.

وتكون حالة الرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري، تنشط أحيانا على القاهرة الكبرى، ومعتدلة على السواحل الشمالية، نشطة على السواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية المصاحبة، يتوقع خبراء الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من بلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش على فترات متقطعة (60% تقريبا)، وسقوط أمطار خفيفة على مناطق من مطروح والإسكندرية ورشيد على فترات متقطعة (40% تقريبا)، كما تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

وحول حالة البحرين المتوسط والأحمر، تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج فيه ثلاثة أمتار إلى ثلاثة أمتار ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن :

العظمى الصغرى

القاهرة 21 11

الإسكندرية 19 13

وادي النطرون 20 11

طنطا 20 11

شبين الكوم 21 12

دمنهور 20 12

بلطيم 20 13

مطروح 18 12

السلوم 19 08

سيوة 19 08

بورسعيد 19 12

دمياط 19 12

الزقازيق 21 12

المنصورة 20 11

الإسماعيلية 21 10

السويس 21 11

العريش 18 09

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تحية إجلال وتقدير.. محافظ القاهرة يوجه رسالة للمرأة المصرية في يومها العالمي

تحية إجلال وتقدير.. محافظ القاهرة يوجه رسالة للمرأة المصرية في يومها العالمي

محافظ بورسعيد: "نثمن دور المرأة المصرية في كافة المجالات"

محافظ بورسعيد: "نثمن دور المرأة المصرية في كافة المجالات"

الصحة: الزمالة المصرية تتيح الفرص لـ100% من الأطباء للحصول على الدراسات العليا

الصحة: الزمالة المصرية تتيح الفرص لـ100% من الأطباء للحصول على الدراسات العليا

صور.. سفير نيوزيلندا بمصر: "أنا من عشاق الغوص في دهب" بجنوب سيناء

صور.. سفير نيوزيلندا بمصر: "أنا من عشاق الغوص في دهب" بجنوب سيناء

شبكة عيون الإخبارية