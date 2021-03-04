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"الأرصاد": تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض على شمال وغرب المملكة مساء

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"الأرصاد": تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض على شمال وغرب المملكة مساء "الأرصاد": تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض على شمال وغرب المملكة مساء
رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية في مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض) وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من مناطق: المدينة المنورة، ومكة المكرمة، والمرتفعات الجنوبية الغربية، كذلك منطقة نجران، وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض على شمال غرب وغرب المملكة مساء.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وجنوبية بوجه عام على باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-32كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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