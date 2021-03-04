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التشيك تطلب لقاحات مضادة لكورونا من الصين وروسيا

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التشيك تطلب لقاحات مضادة لكورونا من الصين وروسيا التشيك تطلب لقاحات مضادة لكورونا من الصين وروسيا

مصراوي Masrawy

07:10 ص الخميس 04 مارس 2021

براغ - (د ب أ):

قال متحدث باسم الرئيس التشيكي ميلوس زيمان أمس الأربعاء إن الرئيس بعث رسالة إلى نظيره الصيني شي جين بينج، يطلب فيها إمدادات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وبحسب السفارة التشيكية في بكين، قررت الصين "الاستجابة فورا".

وحتى الآن ، كانت المجر الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي بدأت في استخدام لقاح "سينوفارم" الصيني.

ولم يحظ اللقاح بعد بموافقة وكالة الأدوية الأوروبية.

ووجه زيمان نداء مماثلا لروسيا ، التي طورت لقاح "سبوتنيك في" الخاص بها.

وتكافح جمهورية التشيك موجة ضخمة من حالات الإصابة بفيروس كورونا على الرغم من الإغلاق، حتى أن العديد من المستشفيات باتت منهكة وتفتقر إلى الأطباء وطواقم التمريض.

وقامت البلاد التي يبلغ عدد سكانها 7ر10 مليون نسمة بإعطاء نحو 702 ألف جرعة من لقاحات "بيونتيك/فايزر" و"موديرنا" و"أسترازينيكا".

ومنذ أن بدأت الجائحة، سجلت التشيك أكثر من 2ر1 مليون إصابة بفيروس كورونا و 20941 حالة وفاة.

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