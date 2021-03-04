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بشرة الرجل تحتاج إلى كريمات عناية خاصة

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بشرة الرجل تحتاج إلى كريمات عناية خاصة بشرة الرجل تحتاج إلى كريمات عناية خاصة

مصراوي Masrawy

07:00 ص الخميس 04 مارس 2021

(د ب أ)-

قالت خبيرة التجميل الألمانية بيرجيت هوبر إن بشرة الرجل تختلف عن بشرة المرأة؛ لذه فهي تحتاج إلى كريمات عناية خاصة.

وأوضحت هوبر أن بشرة الرجل تحتوي على غدد دهنية أكثر عددا ونشاطا، كما أن مسام البشرة لديه أكبر حجما؛ لذا غالبا ما تميل بشرة الرجل إلى اللمعان في منطقة الأنف والجبين، كما أنها تميل إلى البثور والرؤوس السوداء.

لذا تنصح خبيرة التجميل الألمانية الرجل باستعمال كريم عناية ذي نسبة دهون قليلة، وذلك لحماية البشرة من الجفاف وتحسين درجة مقاومتها من دون التسبب في زيادة الإفرازات الدهنية، التي تمهد الطريق لظهور الشوائب.

وإذا كانت البشرة تميل إلى الشوائب، فينبغي على الرجل حينئذ استخدام مستحضرات الجِل، التي تمتاز بتأثير مضاد للبكتيريا وتعمل على ضبط إفرازات الغدد الدهنية.

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مصراوي Masrawy

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