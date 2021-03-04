اليوم.. طلاب 2 ثانوي يؤدون امتحاني اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس والاجتماع

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مصراوي Masrawy

كتب- أسامة علي:

يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم الخميس، امتحان الفصل الدراسي الأول في مادتي اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس والاجتماع.

وتعقد الامتحانات لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيا على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية بالمدارس، باستخدام التابلت.

وقررت وزارة التربية والتعليم تقسيم الامتحانات الإلكترونية على فترات بحسب المحافظة، حيث تقسمت المحافظات إلى مجموعتين لتفادي الضغط على شبكات الاتصالات، بعد حدوث مشكلة في أول أيام الامتحانات مع عدد كبير من الطلاب وعدم تمكنهم من أداء الامتحان.