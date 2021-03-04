أخبار عاجلة

إيران هرّبت سراً كميات كبيرة من النفط إلى الصين -
"أمانة مكة" تكرم المرأة في يومها العالمي وتؤكد: شريكة في التنمية -
"الاتصالات": تعاملنا مع 14.233 شكوى وتمت معالجتها.. هذه أبرزها -
انطلاق مشروع "أيالا النخيل" لتوفير الخيارات السكنية على مساحة 40 ألف م2 -
"التويجري": استهداف مناطق إنتاج الطاقة تهديد للاستقرار العالمي -
بلدية حبونا تكرم اثنين من موظفيها المحالين للتقاعد -
سوق الأسهم السعودي يسجل أعلى إغلاق منذ 6 سنوات -
"الصحة": الفحص المبكر لسرطان القولون والمستقيم في مراكز الرعاية الأولية -
اتهموه بالجنون والفنكوش.. قصة كهربائي حول سيارته للطاقة الشمسية بدل البنزين – صور -
أبرزها 10 طن أرز "مسوس".. ضبط 1200 قضية تموينية متنوعة في يوم واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

اليوم.. طلاب 2 ثانوي يؤدون امتحاني اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس والاجتماع

Print
اليوم.. طلاب 2 ثانوي يؤدون امتحاني اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس والاجتماع اليوم.. طلاب 2 ثانوي يؤدون امتحاني اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس والاجتماع

مصراوي Masrawy

06:30 ص الخميس 04 مارس 2021

كتب- أسامة علي:

يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، اليوم الخميس، امتحان الفصل الدراسي الأول في مادتي اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس والاجتماع.

وتعقد الامتحانات لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيا على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية بالمدارس، باستخدام التابلت.

وقررت وزارة التربية والتعليم تقسيم الامتحانات الإلكترونية على فترات بحسب المحافظة، حيث تقسمت المحافظات إلى مجموعتين لتفادي الضغط على شبكات الاتصالات، بعد حدوث مشكلة في أول أيام الامتحانات مع عدد كبير من الطلاب وعدم تمكنهم من أداء الامتحان.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تحية إجلال وتقدير.. محافظ القاهرة يوجه رسالة للمرأة المصرية في يومها العالمي

تحية إجلال وتقدير.. محافظ القاهرة يوجه رسالة للمرأة المصرية في يومها العالمي

محافظ بورسعيد: "نثمن دور المرأة المصرية في كافة المجالات"

محافظ بورسعيد: "نثمن دور المرأة المصرية في كافة المجالات"

الصحة: الزمالة المصرية تتيح الفرص لـ100% من الأطباء للحصول على الدراسات العليا

الصحة: الزمالة المصرية تتيح الفرص لـ100% من الأطباء للحصول على الدراسات العليا

صور.. سفير نيوزيلندا بمصر: "أنا من عشاق الغوص في دهب" بجنوب سيناء

صور.. سفير نيوزيلندا بمصر: "أنا من عشاق الغوص في دهب" بجنوب سيناء

شبكة عيون الإخبارية