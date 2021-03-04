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3 وقائع قتل بالهرم.. طلب إحاطة لمدبولي ووزير التنمية المحلية بسبب التوك توك

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3 وقائع قتل بالهرم.. طلب إحاطة لمدبولي ووزير التنمية المحلية بسبب التوك توك 3 وقائع قتل بالهرم.. طلب إحاطة لمدبولي ووزير التنمية المحلية بسبب التوك توك

مصراوي Masrawy

06:30 ص الخميس 04 مارس 2021

كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى، عضو مجلس النواب عن الدائرة التاسعة (الهرم وأكتوبر والشيخ زايد والواحات)، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية بشأن معاناة وأزمة الأهالي بالدائرة التاسعة بمحافظة الجيزة من التوك توك وتكرار ارتكاب الجرائم من خلاله.

وأكد حسين أن أزمة التوك توك تظل آفة كبيرة بالشارع المصري؛ حيث لا رقابة عليه من أي من الأجهزة التنفيذية المعنية، ومن ثم يكون سببًا دائمًا في تعطيل حركة المرور، ويزداد الأمر بارتكاب الجرائم من خلاله، وأصبح عنوانًا للفوضى بجميع الشوارع.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن أجهزة المرور بمختلف المحافظات تعمل جاهدة لمواجهة فوضى التوك توك؛ ولكن الجهد بلا جدوى أو نتيجة، حيث مع مغادرة الحملات تعود الأوضاع إلى ما قبلها؛ وهو الأمر الذي يستدعي وقفة حاسمة من كل أجهزة الدولة؛ لوضع خطة متكاملة للقضاء على فوضى وعشوائية التوك توك في كل محافظات ؛ سواء بترخيص وعمل خطوط سير له ومواقف رسمية أو بمنعه بشكل نهائي وتوفير البديل له من خدمة نقل؛ سواء من قطاع النقل العام أو الخاص، بحيث تتوفر وسيلة النقل للمواطنين في الشوارع الرئيسية والفرعية.

واختتم حسين حديثه بالتأكيد أن الدائرة التاسعة بمحافظة الجيزة تعاني مأساة التوكتوك، وشهدت مؤخرًا نحو ٣ جرائم قتل من خلاله، وهو ما يمثل كارثة مجتمعية تتطلب الردع والحسم، مع وضع في الاعتبار التداعيات السلبية لمَن يعمل على التكاتك من شباب صغير السن، وهو ما يؤثر على حركة الصناعات والحرف الأخرى.

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