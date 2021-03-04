منذ الإعلان الرابع.. طلب إحاطة للحكومة بسبب تباطؤ تسليم شقق الإسكان الاجتماعي

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مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الإسكان؛ بسبب تباطؤ وزارة الإسكان في تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي إلى الشباب منذ بداية الإعلان الرابع وحتى الآن.

وأكد وطني، في بيان صحفي له الأربعاء، تلقيه شكاوى كثيرة من المواطنين، لافتًا إلى أن التأخر يأتي من سلبيات وآليات البحث عن المواطن، والتي تقوم بها البنوك عن طريق شركات الاستعلام المتعاقدة معها للاستعلام عن المتقدم؛ الأمر الذي أصبح يمثل أزمة لدى الكثير من الشباب.

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة إلزام الحكومة وضع برنامج زمني لكل إعلان ومعرفة موعد التسليم للمواطن المتقدم لشقق الإسكان الاجتماعي، مع محاسبة صندوق الإسكان للبنوك وشركات الاستعلام، التي تكون سببًا في تأخير استلام المواطن شقته.