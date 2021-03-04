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"الوزراء": تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية

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"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية "الوزراء": تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية

مصراوي Masrawy

05:00 ص الخميس 04 مارس 2021

كتب- مصراوي:

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن ترتيب في المؤشر العالمي للقوة الناعمة 2021 شهد تحسنًا ملحوظًا فى نسخته الثانية، حيث حصدت مصر 38.3 نقطة محققة بذلك تقدمًا بنحو 4 مراكز لتصبح في المركز الـ 34 من بين 100 دولة، مقارنًة بالمركز الـ38 من بين 60 دولة في 2020، ويقيم المؤشر قوة الدول الناعمة بناءً على 7 محاور يتم قياسها من خلال استطلاع رأي الجمهور العالمي والخبراء في 105 من الدول حول العالم.

وأوضح المركز، فى بيان له أن مصر حصدت هذا العام ميداليتين ذهبيتين في محور الثقافة والإرث الغني متبوعة بكل من اليونان وإيطاليا، وجاءت مصر في الترتيب نفسه حسب رأي الخبراء متبوعة ببيرو والبرتغال، وجاءت أيضًا في الترتيب نفسه طبقًا للرأي العام، حيث جاءت في الفئة الأولى التي تشمل أهم 30 دولة في المؤشر.

وتكمن أهمية القوة الناعمة للدول في التأثير طويل الأمد على مواطني الدول الأخرى، مما يجعل أدوات القوة الناعمة مهمة للدول المؤثرة على الساحة الدولية، ويُستخدم مفهوم القوى الناعمة لوصف قدرة الدول على "التأثير" في الدول الأخرى أو التأثُر بها، دون اللجوء لأدوات القوى التقليدية (عسكرية أو اقتصادية).

وجاءت في المراكز الثلاثة الأُولى ألمانيا، اليابان، والمملكة المتحدة بالترتيب، وعلى المستوى العربي، احتلت الإمارات المركز الـ17 عالميًا، والأول عربيًا.

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مصراوي Masrawy

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