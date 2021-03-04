مؤتمر عن فنون القتال بجامعة حلوان بمشاركة وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

انطلقت فعاليات المؤتمر الافتراضي الدولي الأول بالوطن العربي "نحو مستقبل أفضل لرياضات الفنون القتالية.. تحديات وفرص"، والذي نظمته كلية التربية الرياضية بنات جامعة حلوان، بالتعاون مع معهد الفنون القتالية والعلوم بإنجلترا (IMAS Egypt)، والذى يستضيفه الاتحاد المصري للجامعات تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، ورئيس المؤتمر الفخري، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة حنان عبدالفتاح عميد كلية التربية الرياضة بنات ورئيس المؤتمر.

كما شارك في المؤتمر الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد المصري والعربي للجامعات.

وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة على أهمية المؤتمر فى إيجاد حلول مبتكرة للمنافسات في ظل انتشار جائحة كورونا بالإضافة إلى تبادل الخبرات العلمية والفنية، كما أعرب عن اهتمام الجامعة بالممارسات والأنشطة الطلابية وخاصةً الرياضية ودورها المهم في حماية الجسم من الأمراض، و زيادة القدرة على التركيز، و الاستغلال الإيجابي لطاقات الشباب وتحسين الحالة النفسية والمزاجية لهم و تقوية ذاكرتهم.

وأعلنت الدكتورة حنان عبدالفتاح عميد كلية التربية، عن عدد من الموضوعات المهمة يناقشها المؤتمر وهي ممارسة الفنون القتالية في ظل جائحة كورونا، والمنافسة الرياضية، والتطبيقات العملية لتنفيذ القواعد الفنية والخططية في الفنون القتالية، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي برياضات الفنون القتالية، والاتجاهات الحديثة في إعداد برامج الكارديو لرياضات الفنون القتالية.

وتضمن المؤتمر تعريفًا للفنون القتالية والتي تعد مجموعة من أساليب القتال الفردية تشمل عمليات دفاع شخصية تهدف إلى تنمية قدرة الجسم والعقل في نطاق الدفاع عن النفس.

وكذلك التعريف بأنواع القتال ومنها الكارتيه الرياضي والتقليدي، والتايكوندو، والكونغ فو، والملاكمة، والجودو، والمصارعة اليابانية، والكين جيتسو والكين دو، والمواي تاي، والتربل فايت، والكابادي، والايكيدو، والفنون القتالية المختلطة.

والجدير بالذكر أن المؤتمر يعقد بنظام الهجين، بحضور (٨٠٠) مشترك على تطبيق زووم، و(٥٠٠٠) مشترك على وسائل التواصل الاجتماعي من دول (السعودية، والإمارات، والعراق، والكويت، والجزائر، وإنجلترا، وفرنسا، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وكندا، واليابان).

وجاءت أهم توصيات المؤتمر كالآتي:

1- العمل على نشر رياضات الفنون القتالية ذات الاتجاهات الحديثة.

2-اضافة بعض أخلاقيات ومبادئ الفنون القتالية لمصفوفات مقررات المنازلات الرياضية بكليات التربية الرياضية.

3- تطبيق الدراسات والبحوث العلمية الحديثة بواسطة وزارة الشباب والرياضة و لتحقيق التكامل بين الوزارة وكليات التربية الرياضية.