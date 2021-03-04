أخبار عاجلة

إيران هرّبت سراً كميات كبيرة من النفط إلى الصين -
"أمانة مكة" تكرم المرأة في يومها العالمي وتؤكد: شريكة في التنمية -
"الاتصالات": تعاملنا مع 14.233 شكوى وتمت معالجتها.. هذه أبرزها -
انطلاق مشروع "أيالا النخيل" لتوفير الخيارات السكنية على مساحة 40 ألف م2 -
"التويجري": استهداف مناطق إنتاج الطاقة تهديد للاستقرار العالمي -
بلدية حبونا تكرم اثنين من موظفيها المحالين للتقاعد -
سوق الأسهم السعودي يسجل أعلى إغلاق منذ 6 سنوات -
"الصحة": الفحص المبكر لسرطان القولون والمستقيم في مراكز الرعاية الأولية -
اتهموه بالجنون والفنكوش.. قصة كهربائي حول سيارته للطاقة الشمسية بدل البنزين – صور -
أبرزها 10 طن أرز "مسوس".. ضبط 1200 قضية تموينية متنوعة في يوم واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

تدخل سريع لوضع حل رادع.. أول تحرك برلماني تجاه غرق مراكب الصيد

Print
تدخل سريع لوضع حل رادع.. أول تحرك برلماني تجاه حوادث غرق مراكب الصيد تدخل سريع لوضع حل رادع.. أول تحرك برلماني تجاه غرق مراكب الصيد

مصراوي Masrawy

03:55 ص الخميس 04 مارس 2021

تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشأن عدم وجود رقابة على عدد كبير من المراكب التي تقوم بجولات تنزه بحرية ونيلية.

وقالت سلامة، خلال طلب الإحاطة الذي تقدمت به اليوم الأربعاء، إن الحادث المؤسف الذي وقع خلال الأيام القليلة الماضية في ما يتعلق بغرق مركب "صيد" استقله نحو 20 فردًا؛ بينهم نساء وأطفال، بغرض "التنزه" في رحلة ببحيرة الهوارية غرب محافظة الإسكندرية، مساء يوم الإثنين 22 فبراير الماضي، ما هو إلا امتداد لسلسلة من الغرق التي لا نلبث شهورًا بل وأسابيع حتى نسمع عن وقوع واحدة منها.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن السبب الرئيسي وراء هذه الحوادث ما هو إلا بسبب غياب الدور الرقابي للجهات المختصة على تصاريح وتراخيص تلك المراكب؛ حيث يستغل عدد من أصحاب مراكب الصيد في المواسم وغيرها رغبة بعض المواطنين في التنزه البحري أو النيلي للقيام بتلك الجولات.

وأشارت سلامة إلى أنه لا يستطيع المواطن العادي التفرقة بين المراكب المخصصة للصيد والأخرى المخصصة للتنزه، فيدفع حياته وحياة أسرته ثمنًا لغياب دور الأجهزة الرقابية وجشع ضعاف النفوس من أصحاب تلك المراكب، مؤكدة أن الأمر لا يتعلق فقط بغياب التراخيص أو التصاريح وإن كان بالطبع أمرًا في غاية الأهمية، وإنما يتعلق أيضًا بغياب الدور الرقابي للأجهزة التنفيذية على تلك المراكب، من حيث نوعها وصلاحيتها للإبحار وسعة الحمولة الخاصة بها والغرض منها.

وطالبت النائبة بالتدخل السريع والفوري؛ من أجل الوقوف على أبعاد وملابسات تلك الأزمة المستمرة، من أجل وضع حل رادع وحاسم ومحاسبة كل مَن أخطأ أو تهاون في حياة سلامة المواطنين، وتقنين أوضاع تلك المراكب بشكل سليم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تحية إجلال وتقدير.. محافظ القاهرة يوجه رسالة للمرأة المصرية في يومها العالمي

تحية إجلال وتقدير.. محافظ القاهرة يوجه رسالة للمرأة المصرية في يومها العالمي

محافظ بورسعيد: "نثمن دور المرأة المصرية في كافة المجالات"

محافظ بورسعيد: "نثمن دور المرأة المصرية في كافة المجالات"

الصحة: الزمالة المصرية تتيح الفرص لـ100% من الأطباء للحصول على الدراسات العليا

الصحة: الزمالة المصرية تتيح الفرص لـ100% من الأطباء للحصول على الدراسات العليا

صور.. سفير نيوزيلندا بمصر: "أنا من عشاق الغوص في دهب" بجنوب سيناء

صور.. سفير نيوزيلندا بمصر: "أنا من عشاق الغوص في دهب" بجنوب سيناء

شبكة عيون الإخبارية