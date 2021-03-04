أكبر وأقدم المعارض في المنطقة.. "الزراعة" تتابع استعدادات افتتاح معرض زهور الربيع

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد مسعد:

تفقد الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، الأربعاء، حديقة معرض الزهور، والتقى بعض العارضين؛ لمتابعة الاستعداد لافتتاح المعرض.

وعقد عزوز اجتماعًا مع اللجنة المنظمة للمعرض، بحضور المهندس محمد عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للتشجير والمشرف العام على المعرض، والدكتور محمد فوزي مدير حديقة الأورمان؛ للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال العارضين والزائرين، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية؛ للوقاية من فيروس كورونا.

وقال رئيس قطاع الإرشاد الزراعي إن باب الاشتراك في المعرض ما زال مفتوحًا أمام العارضين الجدد، وأصحاب المشاتل، وشركات اللاند سكيب والمستلزمات الزراعية، وصغار المزراعين، وشباب الخريجين.

جدير بالذكر أن حديقة الأورمان بالجيزة تعتبر من كبرى الحدائق النباتية في العالم؛ حيث إنها مقامة على مساحة 28 فدانًا، أنشئت عام 1875، وتضم الحديقة مجموعة نادرة من الأشجار والنخيل ، وأكثر من 1200 تنوع نباتي، وتستضيف كل عام معرض زهور الربيع؛ وهو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة، حيث يعد حدثًا ثقافيًّا اقتصاديًّا متميزًا يحرص على زيارته كل المصريين؛ خصوصًا المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.