اليوم.. وزير الأوقاف ومحافظ الأقصر يفتتحان مسجد بلال بن رباح

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مسجد بلال بن رباح بمدينة الأقصر، اليوم الخميس، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

وقال وزير الأوقاف، في تصريح الأربعاء، إنه سيلتقي وقيادات الدعوة بمحافظة الأقصر بحضور المحافظ، ورئيس القطاع الديني.

ومن المقرر أن يشارك وزير الأوقاف، محافظة قنا بعد غدًا الجمعة في الاحتفال بعيدها القومي، وسيلتقي قيادات الدعوة بها، ويؤدي خطبة الجمعة والصلاة بمسجد سيدي عبدالرحيم القنائي بعنوان: "رحلة الإسراء ومكانة الحبيب (صلى الله عليه وسلم) فيها".