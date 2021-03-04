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نائب بالشيوخ عن تنسيقية الأحزاب: الحوار المجتمعي أساس أي تعديلات على قانون الشهر العقاري

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نائب بالشيوخ عن تنسيقية الأحزاب: الحوار المجتمعي أساس أي تعديلات على قانون الشهر العقاري نائب بالشيوخ عن تنسيقية الأحزاب: الحوار المجتمعي أساس أي تعديلات على قانون الشهر العقاري

مصراوي Masrawy

03:30 ص الخميس 04 مارس 2021

كتب- يوسف عفيفي:

قال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحوار المجتمعي هو الأساس في إجراء أي تعديلات على قانون الشهر العقاري.

وأضاف نجاتي، خلال ندوة لمصراوي، أنه بعد دراسة للقانون منذ الأربعاء وحتى الجمعة الأسبوع الماضي، كان لديهم بعض الملاحظات على النص، موضحا: "من المفترض أننا في 2021 ويوجد تطور تشريعي، لكن بالبحث والدراسة وجدنا أن هذا النص به ردة تشريعية لأنه كان موجودا في التشريع المدني منذ سنوات 1800".

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الشهر العقاري هو نهاية المطاف في التسجيل لكن تسبقه إجراءات وخطوات أخرى تبدأ بالصحة والنفاذ، وتوجد تشابكات مع جهات كثيرة، لافتا إلى ضرورة بحث فض هذه التشابكات.

وتابع: لدينا قاعدة في التنسيقية هي أن مصلحة المواطن هي مصلحة الوطن، عايز أعمل تطوير بس مينفعش يبقى من جيب المواطن، إحنا خارجين من فترة إصلاح اقتصادي وأزمة اقتصادية بسبب كورونا".

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مصراوي Masrawy

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