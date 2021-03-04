"الصحة" للمدخنين: السجائر الإلكترونية ليست بديلا آمنا للعادية

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد جمعة:

قالت وزارة الصحة والسكان، إن السجائر الإلكترونية ليست بديلا آمنا للسجائر العادية، بل تسبب الإدمان وتزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والرئة.

وطالبت الوزارة في منشور توعوي عبر حساباتها على تويتر وفيسبوك، بالابتعاد عن التدخين بكل أشكاله.

كانت منظمة الصحة العالمية شددت على أن "الادعاءات المتعلقة بسلامة السجائر الإلكترونية وفعاليتها في الإقلاع عن التدخين لا أساس لها من الصحة في الأدلة العلمية".

وأوضحت أن "السجائر الإلكترونية تحتوي على النيكوتين، وهو عنصر ضار ويسبب الإدمان، ويؤثر على نمو الدماغ لدى الشباب. وترتبط السجائر الإلكترونية أيضاً بالإصابات والأمراض، مثل الانفجارات والحرائق، والأمراض المعدية للحلق والفم، والسعال، والغثيان، والقيء".

وتقول المنظمة إن السجائر الإلكترونية تعدّ خطرة خصوصا عندما يستخدمها الأطفال والمراهقون، فالنيكوتين يسبب الإدمان بدرجة عالية في حين يظل نمو الدماغ مستمرا لدى الشباب حتى منتصف العشرينات من العمر.