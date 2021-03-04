ألمانيا تمدد الإغلاق بسبب كورونا حتى 28 مارس

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مصراوي Masrawy

برلين - (د ب أ):

أعلنت ألمانيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس تمديد الإغلاق المفروض بسبب جائحة كورونا حتى 28 مارس الجاري.

في الوقت نفسه، اتفقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء وزراء الولايات على خيارات لفتح الأنشطة المغلقة بناء على معدلات الإصابة.

وبعد ساعات من المفاوضات أمس الأربعاء، اتفقت ميركل ورؤساء وزراء الولايات على استراتيجية إعادة الفتح خطوة بخطوة، مع التوقف الطارئ في حالة ارتفاع الإصابات مرة أخرى.

وسيتم تخفيف قيود الاتصال قليلا بدءا من يوم الاثنين، وسيتم السماح لكل أسرة بالتجمع مع أخرى بحد أقصى خمسة أشخاص بالإضافة إلى الأطفال دون سن 14 عاما.

وإذا انخفضت معدلات الإصابة، فسيتم تخفيف قيود التباعد بشكل أكبر.

وستتمكن متاجر بيع الكتب ومحلات الزهور من إعادة فتح أبوابها في جميع أنحاء البلاد مع الحفاظ على شروط الالتزام بأعمال التطهير. وهناك بعض من تلك المتاجر مفتوح بالفعل في بعض الولايات.