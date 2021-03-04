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اليوم.. محاكمة عاملين بتهمة قتل شريكهما في محل بالنزهة

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اليوم.. محاكمة عاملين بتهمة قتل شريكهما في محل بالنزهة اليوم.. محاكمة عاملين بتهمة قتل شريكهما في محل بالنزهة

مصراوي Masrawy

02:00 ص الخميس 04 مارس 2021

كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، محاكمة عاملين بالكهرباء بتهمة بقتل زميلهما، بسبب خلافات مالية بينهم في النزهة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين اشتركا مع المجني عليه في مشروع محل أسلاك وكابلات كهربائية وتصنيعها، ولكن المجني عليه امتنع عن دفع أرباحهما من المحل وأراد تصفيته دون علمهما فعقدا العزم على قتله.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين استدرجا المجني عليه لشقة أحدهما وحاولا إجباره على التوقيع على إيصالات أمانة فرفض، فأطلق أحدهم النار عليه فسقط غارقا في دمائه.نسبت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.

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