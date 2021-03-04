السعودية تدعو للتركيز على ما سببته كورونا من أزمة جوع تلوح في الأفق

★ ★ ★ ★ ★

نوهت بأن بيان قمة العشرين بالرياض تضمَّن خارطة طريق لمكافحتها

دعت عضو وفد المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة سارة عارف في كلمة لها أمام مجلس حقوق الإنسان إلى التركيز على جائحة كوفيد 19، وما سببته من أزمة جوع تلوح في الأفق.

وتفصيلاً، رحبت في كلمة لها بشأن تقرير المقرر المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري، ودعوته للدول إلى ضرورة التصدي لجائحة كورونا عن طريق اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان.

وأشارت "عارف" إلى أن البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين التي استضافتها الرياض في نوفمبر 2020 تضمن خارطة طريق لمكافحة جائحة كورونا، والحد من آثارها عالميًّا، كما اشتمل على العديد من الالتزامات في إطار التضامن في مواجهة التحديات، وضمان تحقيق التعافي الشامل للتصدي لعدم المساواة، وضمان مستقبل مستدام.

وأكدت أن السعودية تضع الحق في الغذاء في صميم أولوياتها؛ إذ أطلقت في عام 2018 م استراتيجية الأمن الغذائي المنبثقة من رؤية السعودية 2030 التي من بين أهدافها ضمان الحق في الحصول على غذاء آمن.

وأشارت في كلمتها إلى أنه تم إطلاق برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في عام 2020 دعمًا لصغار المنتجين الزراعيين والجمعيات التعاونية والمؤسسات الريفية تعزيزًا لقدراتهم.

وأضافت بأن السعودية قدمت على المستوى الإقليمي مساعدات تدعم المؤسسات والأفراد لإعانة المتأثرين من الأزمات بتأمين الغذاء لهم، كما أطلقت 531 مشروعًا إنسانيًّا متعلقًا بالأمن الغذائي.