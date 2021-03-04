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"الأرصاد" تنبه 5 مناطق: رياح نشطة وسُحب رعدية وتدنٍّ في مدى الرؤية

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"الأرصاد" تنبه 5 مناطق: رياح نشطة وسُحب رعدية وتدنٍّ في مدى الرؤية "الأرصاد" تنبه 5 مناطق: رياح نشطة وسُحب رعدية وتدنٍّ في مدى الرؤية
تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى السابعة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة القصيم أن المنطقة تشهد استمرار رياح نشطة، وسُحبًا رعدية، مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الخميس.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية رياحًا نشطة، وسُحبًا رعدية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة رفحاء، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الخميس.

ونبّه المركز منطقة حائل برياح نشطة وسُحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشنان وبقعاء وحائل، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الخميس.

وتشهد الجوف ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الخميس.

ونبه المنطقة الشرقية بأنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الخميس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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