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تصل لـ 40%.. للطيران تطرح تخفيضات كبيرة على تذاكر عدة دول

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تصل لـ 40%.. مصر للطيران تطرح تخفيضات كبيرة على تذاكر عدة دول تصل لـ 40%.. للطيران تطرح تخفيضات كبيرة على تذاكر عدة دول

مصراوي Masrawy

12:25 ص الخميس 04 مارس 2021

كتب- محمد عبيد:

أطلقت شركة للطيران تخفيضات وأسعار خاصة على تذاكر طيران عدد كبير من وجهاتها، حيث طرحت الشركة تخفيض للسفر من القاهرة إلى أثينا بنسبة 40 % على الدرجة السياحية و 35% تخفيض على درجة رجال الأعمال وذلك عند شراء التذاكر من الآن وحتى 22 مارس 2021 والسفر حتى 8 مايو 2021.

كما طرحت تخفيضات على رحلاتها من القاهرة إلى اسطنبول تصل إلى 40% على الدرجة السياحية و 10% تخفيض على درجة رجال الأعمال عند شراء التذاكر من الآن وحتى 22 مارس 2021 علي أن يكون السفر حتى 1 مايو 2021، وكذلك طرحت تخفيض 25% من القاهرة إلى البحرين على الدرجة السياحية عند شراء التذاكر من الآن وحتى 31 مارس 2021 والسفر حتى 5 مايو 2021.

أيضًا شملت تخفيضات من القاهرة إلى مسقط حيث طرحت الشركة 25% تخفيض على الدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال وذلك لشراء التذاكر من الآن وحتى 31 مارس 2021 وغلي أن يكون السفر حتى 5 مايو 2021.

كما يمكن لعملاء مصر للطيران السفر من القاهرة الى جوبا على الدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال بتخفيض 20% من القاهرة عند شراء التذكرة من الآن وحتى 15 مارس 2021 والسفر حتى 31 مارس 2021.

وطرحت تخفيض 20% على الدرجات السياحية و 10% على درجة رجال الأعمال من القاهرة إلى أمستردام وذلك عند شراء التذاكر من الآن وحتى 31 مارس 2021 والسفر حتى 10 مايو 2021، كما طرحت تخفيض 30% على الدرجة السياحية و 10 % على درجة رجال الأعمال من القاهرة الى باريس عند شراء تذكرتك من الآن وحتى 31 مارس 2021 والسفر حتى 10 مايو 2021.

وشملت هذه التخفيضات أسعار خاصة للسفر من القاهرة إلى دبي والشارقة بأسعار تبدأ من 4950 جنيها شاملة الذهاب والعودة وشاملة الضرائب والرسوم.

يأتي ذلك في إطار الخطة التي تنتهجها مصر للطيران لتوفير عروض تنافسية إلى النقاط التي تسير إليها الشركة رحلاتها في الوقت الحالي.

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