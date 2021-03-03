أخبار عاجلة

إيران هرّبت سراً كميات كبيرة من النفط إلى الصين -
"أمانة مكة" تكرم المرأة في يومها العالمي وتؤكد: شريكة في التنمية -
"الاتصالات": تعاملنا مع 14.233 شكوى وتمت معالجتها.. هذه أبرزها -
انطلاق مشروع "أيالا النخيل" لتوفير الخيارات السكنية على مساحة 40 ألف م2 -
"التويجري": استهداف مناطق إنتاج الطاقة تهديد للاستقرار العالمي -
بلدية حبونا تكرم اثنين من موظفيها المحالين للتقاعد -
سوق الأسهم السعودي يسجل أعلى إغلاق منذ 6 سنوات -
"الصحة": الفحص المبكر لسرطان القولون والمستقيم في مراكز الرعاية الأولية -
اتهموه بالجنون والفنكوش.. قصة كهربائي حول سيارته للطاقة الشمسية بدل البنزين – صور -
أبرزها 10 طن أرز "مسوس".. ضبط 1200 قضية تموينية متنوعة في يوم واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

جامعة سعودية تنظم ندوة عن "خطر الإخوان على المجتمعات الإسلامية"

Print
جامعة سعودية تنظم ندوة عن "خطر الإخوان على المجتمعات الإسلامية" جامعة سعودية تنظم ندوة عن "خطر الإخوان على المجتمعات الإسلامية"

مصراوي Masrawy

11:42 م الأربعاء 03 مارس 2021

- (أ ش أ)

نظمت جامعة طيبة بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية ندوة بعنوان "التعليق على بيان هيئة كبار العلماء في وجوب الاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف والتحذير من جماعة الإخوان المسلمين" وذلك عبر الاتصال المرئي عن بعد.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، أن رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني أكد خلال الندوة على أهمية التصدّي لدعاة الفتنة والشرّ، ولكل ما من شأنه المساس بالوطن واللحمة الوطنية، وضرورة الدفاع عن الوطن والإسهام في دفع التيارات التي تدخل باسم الإسلام وسماحته ومنها جماعة الإخوان الإرهابية.

من جانبه تحدّث مستشار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد العزيز العقيل عن السبل التي يتخذها جماعة الإخوان لنشر أفكارهم التي تثير الفتن، مبيناً أن هذه الفئة تهدف إلى زعزعة الأمن، وتفكيك وحدة الصف.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تحية إجلال وتقدير.. محافظ القاهرة يوجه رسالة للمرأة المصرية في يومها العالمي

تحية إجلال وتقدير.. محافظ القاهرة يوجه رسالة للمرأة المصرية في يومها العالمي

السعودية وماليزيا.. 6 عقود على العلاقات المتميزة بمختلف المجالات

السعودية وماليزيا.. 6 عقود على العلاقات المتميزة بمختلف المجالات

محافظ بورسعيد: "نثمن دور المرأة المصرية في كافة المجالات"

محافظ بورسعيد: "نثمن دور المرأة المصرية في كافة المجالات"

السفارة الأمريكية في الرياض: الهجمات الحوثية على السعودية "شنيعة"

السفارة الأمريكية في الرياض: الهجمات الحوثية على السعودية "شنيعة"

شبكة عيون الإخبارية