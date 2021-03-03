بدأت بتجربته على الحيوانات.. الصحة: 4 مراحل مر بها لقاح كورونا

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

قالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاح فيروس كورونا المستجد مر بـ 4 مراحل.

وأضافت الوزارة، في منشور توعوي لها، عبر صفحتها على فيسبوك، أن المراحل هي كالتالي:

- المرحلة ما قبل الإكلينيكية (ما قبل التجارب السريرية)، وهي مرحلة اختبار اللقاح في المختبرات وعلى الحيوانات.

- المرحلة الأولى: تمت على عدد من الأصحاء لاختبار المأمونية وقياس الفاعلية والجرعة القياسية لإنتاج أجسام مضادة بمستوى مناسب.

- المرحلة الثانية: تمت على عدد أكبر من المتطوعين والتي انتهت إلى ثبوت فاعلية اللقاح وأمانه على المشاركين.

- المرحلة الثالثة: تم تنفيذها لاختبار اللقاح على مجموعة أكبر من المتطوعين في العديد من دول العالم وتعد مصر من بين تلك الدول.

لحجز اللقاح يرجى التسجيل في الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg.