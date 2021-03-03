التعاون يسعى للاقتراب من مربع الكبار .. وضمك للهروب من دائرة الخطر

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في افتتاح الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

بلقاء وحيد تنطلق اليوم الخميس، منافسات الجولة 22 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يجمع التعاون بضيفه الباطن على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، عند الساعة 6:45 مساءً.

يدخل التعاون اللقاء وهو في المركز الخامس بـ 31 نقطة، وفي المقابل يحتل الباطن المركز العاشر بـ 27 نقطة في جدول الترتيب.

ويسعى كلا الطرفين لمواصلة مستوياتهم المتميزة في الجولات الماضية.

فيما تستكمل منافسات الجولة غدًٍا، بـ 6 لقاءات حيث يستضيف أبها نظيره الفتح، والعين أمام الفيصلي، ويلعب الاتفاق والنصر، ويستضيف الشباب القادسية، ويواجه الهلال فريق الرائد، والاتحاد ضد الوحدة، على أن تختتم مباريات الجولة يوم السبت بلقاء ضمك والأهلي.

