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اليمن يثمن دور في مساعدته لتجاوز الصعاب

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اليمن يثمن دور السعودية في مساعدته لتجاوز الصعاب اليمن يثمن دور في مساعدته لتجاوز الصعاب

مصراوي Masrawy

11:27 م الأربعاء 03 مارس 2021

اليمن - (أ ش أ)

ثمن مجلس الوزراء اليمني الدور الكبير لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية في إجهاض الأجندات الخارجية باليمن ومساعدة الشعب اليمني في تجاوز الصعاب.

و أشاد المجلس في اجتماعه الدوري اليوم في العاصمة اليمنية المؤقتة والذي نقلت تفاصيله وكالة الأنباء اليمنية، بالدعم السخي الذي قدمته المملكة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن 2021 م.

وتدارس مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه برئاسة الدكتور معين عبدالملك، تطورات الأوضاع والمستجدات على الساحة المحلية في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية والاقتصادية، واتخذ عدداً من القرارات بشأنها.

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