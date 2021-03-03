موسكو تصف قرار واشنطن عدم استخدام القوة لإسقاط الأنظمة بـ"القرار الصائب"

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روسيا - (أ ش أ)

وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ما ورد في تصريح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حول أن واشنطن لن تستخدم القوة لإسقاط الأنظمة، بأنه "قرار صائب".

وقالت زاخاروفا في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، :"أخيرًا اتخذت الولايات المتحدة قرارًا صائبًا. وأود الإشارة إلى أنه لا يمكن تفعيل الديمقراطية أو أي شيء آخر بالقوة".

وتابعت: "ولا يمكن استخدام أي وسائل أخرى لتفعيل أي شيء في دول ذات سيادة دون رغبتها، ودون موافقتها الرسمية ودون احترام وحدة أراضيها واستقلالها".

وأضافت أن على واشنطن أن "تقرأ ميثاق الأمم المتحدة مجددًا وأن تسترشد به".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد صرح في وقت سابق من اليوم بأن الإدارة الأمريكية الجديدة لن تقوم بنشر الديمقراطية في العالم من خلال التدخلات العسكرية وإسقاط الأنظمة.