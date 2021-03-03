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أنباء عن تفكيره في ترشيح حاكمة ولاية ساوث داكوتا نائباً للرئيس

اجتمع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعدد من المسؤولين والمستشارين المقربين منه مطلعهم برغبته الشديدة في الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2024، كما طلب منهم اختيار نائب رئيس آخر غير السابق مايك بنس.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ترامب يفكر جدياً في ترشيح حاكمة ولاية ساوث داكوتا كريستي نويم لمنصب نائب الرئيس.

وقالت مصادر مطلعة إن ترامب تناقش مع عدد من المسؤولين في حملة بالتجهيز من الآن للانتخابات المقبلة وجمع التبرعات، مشيرين إلى أن ترامب سيعلن ترشحه للرئاسة بشكل رسمي في صيف 2023.