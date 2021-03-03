البيت الأبيض: سنرد على أي هجوم "مدعوم" من إيران

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مصراوي Masrawy

وكالات:

أعلن البيت الأبيض، مساء الأربعاء، أنه سيرد على الهجوم على قاعدة عين الأسد، حال اتضح أنه مدعوم من إيران، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، وفقًا لـ"رويترز" إن واشنطن ردت مسبقًا على هجمات مدعومة من إيران، وسيكون هذا النموذج الذي ستتبعه الولايات المتحدة، من الآن وصاعدًا.

وشدد على أن واشنطن، لن تقوم بأفعال متسرعة، وأنها لا تزال تقيم تأثير الهجوم الصاروخي الأخير على قاعدة عين الأسد غربي العراق.

وأشارت إلى أن فريق الأمن القومي أطلع الرئيس بايدن على تفاصيل الهجوم على قاعدة عين الأسد، وأن التحقيق لتحديد الجهة المسؤولة لا يزال جاريًا.

وأكدت أن واشنطن تحتفظ بحق الرد بشكل متناسب ومحسوب بعد التحقق من الجهة المسؤولة عن الهجوم على قاعدة عين الأسد.