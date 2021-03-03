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تعرف على سعر جاكيت محمد رمضان في كليبه الجديد "أنا البطل"

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تعرف على سعر جاكيت محمد رمضان في كليبه الجديد "أنا البطل" تعرف على سعر جاكيت محمد رمضان في كليبه الجديد "أنا البطل"

مصراوي Masrawy

08:11 م الأربعاء 03 مارس 2021


كتبت: أميرة حلمي - نور جمال

طرح الفنان محمد رمضان، مساء اليوم، أغنيته الجديدة "أنا البطل"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وعلى عكس المعتاد من إثارته للجدل في كل مرة يقدم فيها أغانيه، من ظهوره عاري الصدر وارتدائه ملابس مختلفة وغريبة عن المعتاد، ظهر "رمضان" في هذه المرة مختلفات، وذلك بإطلالة واحدة طول الكليب.

ارتدى "رمضان" جاكيت باللود الأسود من دار الأزياء الإيطالية "Fendi"، يصل ثمنه إلى 3.553 دولا بما يعادل 55 ألف جنيه، كما نسق عليه بنطلون باللون الأسود وتوب بيزك جراي.

ويتميز "رمضان" بالإفراط في ارتداء الإكسسوارات، حيث ارتدى شوكر وسلسلة طويلة باللون الجولد، وخواتم في اليدين.

ودارت أحداث الكليب بالكامل داخل مكتب واحد فقط، واستخدم "رمضان" قناع "جوكر" الشهير.

أغنية "أنا البطل" من كلمات كالوشا الفنار، وإسلام شندي، وتوزيع موسيقي إسلام ساسو، وألحان كالوشا الفنار، وفكرة محمود رمضان، ومدير تصوير وائل درويش، ومونتاج إسلام حسن، وتنفيذ شركة شو ميديا برودكشن لصاحبها محمود الشيخ، وبروديوسر نور ناجي،ومنتج فني محمد سعيد رضوان، وإخراج حسام الحسيني.

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