أخبار عاجلة

بعد توقف 13 عامًا.. استئناف استيراد المواشي الحية من أستراليا -
المياه الوطنية: الانتهاء من تنفيذ شبكات وتوصيلات مياه في الخرج -
"صحة الطائف" عن الانقطاع الجزئي لكهرباء مستشفى الأطفال: لم يؤثر على سير العمل -
وزير الصحة يدشّن "منصة السجلات الصحية الوطنية" -
إغلاق 8 مساجد مؤقتاً في 3 مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة بكورونا -
السعودية وماليزيا.. 6 عقود على العلاقات المتميزة بمختلف المجالات -
جامعة الملك عبدالعزيز تخصص 48 عيادة للقاحات كورونا -
محافظ بورسعيد: "نثمن دور المرأة المصرية في كافة المجالات" -
السفارة الأمريكية في الرياض: الهجمات الحوثية على السعودية "شنيعة" -
ضبط 163 متهم بحوزتهم 200 سلاح ناري في 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مصدر: منفتحة على خيار ترسيم الحدود البحرية مع تركيا

Print
مصدر: مصر منفتحة على خيار ترسيم الحدود البحرية مع تركيا مصدر: منفتحة على خيار ترسيم الحدود البحرية مع تركيا
أكد حرص القاهرة على استقرار منطقة شرق المتوسط

مصدر: مصر منفتحة على خيار ترسيم الحدود البحرية مع تركيا

نقلت "الشرق" عن مصدر دبلوماسي مصري، اليوم (الأربعاء)، أن منفتحة على كل الجهود الرامية لحلحلة الخلافات في منطقة شرق المتوسط؛ وذلك ردًا على التصريحات التركية بشأن استعداد أنقرة التفاوض مع مصر في ملف ترسيم الحدود البحرية بينهما في منطقة شرق المتوسط.

وذكر المصدر أن مصر حريصة على استقرار منطقة شرق المتوسط، وأن أي دعوة لعقد اتفاقيات بحرية، أو تفاهمات في هذه المنطقة تستند إلى معايير قانونية، وفق اتفاقيتي الأمم المتحدة لقانون البحار في العام 1982 و1982، ستكون بالطبع محل دراسة.

وأضاف أن الجانب المصري أظهر حسن النية في إبرام اتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان، بل وأخذ في الاعتبار حدود الجانب التركي، وفقًا لقواعد القانون الدولي.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قد أشار في وقت سابق اليوم إلى أن تركيا ومصر قد تتفاوضان على ترسيم الحدود في شرق البحر المتوسط، وفقًا لمسار العلاقات بينهما.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
محافظ بورسعيد: "نثمن دور المرأة المصرية في كافة المجالات"

محافظ بورسعيد: "نثمن دور المرأة المصرية في كافة المجالات"

الصحة: الزمالة المصرية تتيح الفرص لـ100% من الأطباء للحصول على الدراسات العليا

الصحة: الزمالة المصرية تتيح الفرص لـ100% من الأطباء للحصول على الدراسات العليا

صور.. سفير نيوزيلندا بمصر: "أنا من عشاق الغوص في دهب" بجنوب سيناء

صور.. سفير نيوزيلندا بمصر: "أنا من عشاق الغوص في دهب" بجنوب سيناء

مصرع شخص في حادث تصادم بأسيوط

مصرع شخص في حادث تصادم بأسيوط

شبكة عيون الإخبارية