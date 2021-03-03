"موارد الرياض" توقِّع مذكرة تفاهم لتأهيل وتوظيف نزيلات دور الإيواء

★ ★ ★ ★ ★

عبر إلحاقهن بمجموعة من البرامج التأهيلية

وقَّع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم مع جمعية "كفو" للتوظيف والتأهيل، تقوم بموجبها الجمعية بتدريب نزيلات "مؤسسة رعاية الفتيات ودار الضيافة الاجتماعية ودار الحماية الاجتماعية ومكتب التسول"، وإلحاقهن بمجموعة من البرامج التأهيلية المتناسبة مع احتياجات سوق العمل.

ووقّع المذكرة من الجانبين المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي، وعضو مجلس إدارة جمعية "كفو" أ. هدى النعيم، بحضور بعض قيادات الفرع ومنسوبي الجهتين.

يُذكر أن هذا التعاون يستمر لمدة عام قابل للتمديد، ويهدف إلى اكتشاف وتطوير قدرات ومهارات الفئات المستفيدة داخل دور الإيواء من الجنسين، بما يضمن لهم دخول سوق العمل، والاندماج في المجتمع.