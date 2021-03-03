في عيد ميلاد إنجي علاء.. أبرز أعمالها في مجال تصميم الأزياء

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مصراوي Masrawy

كتبت-شيماء مرسي

تحتفل اليوم الموافق 3 مارس الكاتبة والإستايلست إنجي علاء، زوجة الفنان يوسف الشريف، بعيد ميلادها، وبجانب عملها كمؤلفة وكاتبة فهي تعمل في مجال تصميم الأزياء ودائما تبحث إلى ابتكار تصاميم بسيطة عملية ومريحة.

ويستعرض " مصراوي"، أبرز تصميمات الاستايلست إنجي علاء في عيد ميلادها.

- مسلسل "المواطن إكس"، كان أول عمل تصميم أزياء للأستايلست إنجي علاء، وهذا المسلسل من تأليف أحمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن وبطولة يوسف الشريف، ومحمود عبد المغني، والأردني إياد نصار، ورشا المهدي، وشيري عادل، ودينا الشربيني، وأروى جودة.

- ثم قامت بتصميم أزياء مسلسل " اسم مؤقت"، بطولة يوسف الشريف وشيري عادل وشيرين الطحان و زكي فطين عبدالوهاب وميرهان حسين وداليا مصطفى.

- مسلسل "لعبة إبليس" الذي عرض في 2015، السيناريو والتأليف وتصميم الأزياء كان من نصيب المؤلفة إنجي علاء، وشارك في المسلسل الفنان يوسف الشريف و شيري عادل و فريال يوسف و فريال يوسف ومحمد رياض وهبة مجدي و أميرة العايدي.

- مسلسل "كفر دلهاب"، بطولة النجم يوسف الشريف، ساهمت تصميمات إنجي علاء بشكل كبير فى نجاح المسلسل الذى نال إعجاب النقاد والجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعى، واعتبروه من المسلسلات الجيدة والناجحة التى تخاطب عقل المشاهد.

- مسلسل "النهاية"، هو مسلسل درامي خيال علمي تشويقي، إنتاج سنة 2020، المسلسل من إخراج ياسر سامي، وتأليف عمرو سمير عاطف، ومن بطولة يوسف الشريف، وعمرو عبد الجليل، وسهر الصايغ، وأحمد وفيق، وناهد السباعي، ومحمد لطفي.