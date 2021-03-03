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سفير باكستان الجديد لدى يصل القاهرة لتسلم مهام عمله

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سفير باكستان الجديد لدى مصر يصل القاهرة لتسلم مهام عمله سفير باكستان الجديد لدى يصل القاهرة لتسلم مهام عمله

مصراوي Masrawy

07:54 م الأربعاء 03 مارس 2021

كتب- محمد عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأربعاء، سفير باكستان الجديد لدى ، ساجد إقبال، وذلك لبدء مهام عمله بالسفارة، خلفا لـ "شاه نظر خان" المنتهية فترته بالقاهرة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن السفير الباكستاني الجديد وصل على الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، وتم إنهاء إجراءات وصوله باستراحة كبار الزوار بالمطار، وكان في استقباله عدد من مسؤولي السفارة بالقاهرة وأيضا إدارة المراسم بالمطار.

يذكر أن السفير المصري في إسلام آباد، التقى أمس الثلاثاء، وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، كما ناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد وزير الخارجية الباكستاني، خلال اللقاء مع السفير المصري، أن باكستان ومصر تتمتعان بعلاقات تاريخية عريقة، لافتاً إلى أن التناغم الديني والثقافي بين شعبي البلدين واتفاقهما في الرأي في المحافل الدولية، وأشار إلى الاجتماعات التي أجراها مع كل من الرئيس عبدالفتاح والوزير سامح شكري خلال زيارته الأخيرة للقاهرة.​

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