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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأربعاء، سفير باكستان الجديد لدى مصر، ساجد إقبال، وذلك لبدء مهام عمله بالسفارة، خلفا لـ "شاه نظر خان" المنتهية فترته بالقاهرة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن السفير الباكستاني الجديد وصل على الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، وتم إنهاء إجراءات وصوله باستراحة كبار الزوار بالمطار، وكان في استقباله عدد من مسؤولي السفارة بالقاهرة وأيضا إدارة المراسم بالمطار.

يذكر أن السفير المصري في إسلام آباد، التقى أمس الثلاثاء، وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، كما ناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد وزير الخارجية الباكستاني، خلال اللقاء مع السفير المصري، أن باكستان ومصر تتمتعان بعلاقات تاريخية عريقة، لافتاً إلى أن التناغم الديني والثقافي بين شعبي البلدين واتفاقهما في الرأي في المحافل الدولية، وأشار إلى الاجتماعات التي أجراها مع كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي والوزير سامح شكري خلال زيارته الأخيرة للقاهرة.​