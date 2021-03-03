أسئلة بديلة وإحالة للتحقيق.. أول تحرك من التعليم بشأن خطأ في امتحان أولى إعدادي

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مصراوي Masrawy

كتب- أسامة علي:

كشف مجدب الجيار وكيل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة، تفاصيل وجود خطأ في امتحان الصف الأول الإعدادي "متعدد التخصصات".

وقال الجيار، لمصراوي، الأربعاء، إن الخطأ كان في جزئية امتحان اللغة العربية، في إدارة الهرم.

وأكد على أنه تم تدارك الخطأ في أقل من 15 دقيقة، وتمت طباعة أسئلة بديلة للامتحان، مؤكدًا على أن الامتحان تتضمن وضع أسئلة من الترم الثاني لمادة اللغة العربية.

وأشار وكيل المديرية إلى أنه تمت إحالة وكيل إدارة الهرم للتحقيق واستبعاده، ومجازاته بخصم 15 يومًا.

وأدى طلاب الصف الأول الإعدادي اليوم الأربعاء، امتحان الفصل الدراسي الأول "مجمع ومتعدد التخصصات".​