أخبار عاجلة

بعد توقف 13 عامًا.. استئناف استيراد المواشي الحية من أستراليا -
المياه الوطنية: الانتهاء من تنفيذ شبكات وتوصيلات مياه في الخرج -
"صحة الطائف" عن الانقطاع الجزئي لكهرباء مستشفى الأطفال: لم يؤثر على سير العمل -
وزير الصحة يدشّن "منصة السجلات الصحية الوطنية" -
إغلاق 8 مساجد مؤقتاً في 3 مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة بكورونا -
السعودية وماليزيا.. 6 عقود على العلاقات المتميزة بمختلف المجالات -
جامعة الملك عبدالعزيز تخصص 48 عيادة للقاحات كورونا -
محافظ بورسعيد: "نثمن دور المرأة المصرية في كافة المجالات" -
السفارة الأمريكية في الرياض: الهجمات الحوثية على السعودية "شنيعة" -
ضبط 163 متهم بحوزتهم 200 سلاح ناري في 24 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

بابا الفاتيكان يؤكد تصميمه على زيارة العراق ومقابلة الشعب الذي عانى كثيرًا

Print
بابا الفاتيكان يؤكد تصميمه على زيارة العراق ومقابلة الشعب الذي عانى كثيرًا بابا الفاتيكان يؤكد تصميمه على زيارة العراق ومقابلة الشعب الذي عانى كثيرًا

مصراوي Masrawy

07:48 م الأربعاء 03 مارس 2021

الفاتيكان - (أ ش أ)

أكد بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، اليوم الأربعاء، أنه ما زال مصمماً على القيام بزيارته التاريخية للعراق بعد يومين، رغم الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة عين الأسد اليوم.

وقال البابا البالغ من العمر 84 عامًا، في عظته الأسبوعية، وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا": "بعد غد سأذهب إلى العراق في زيارة حج، لثلاثة أيام ومنذ وقت طويل أردت مقابلة هذا الشعب الذي عانى كثيرا، أطلب منكم أن ترافقوا هذه الرحلة الرسولية بصلواتكم حتى تتم بأفضل طريقة ممكنة وتؤدي النتائج المرجوة".

وأضاف "الشعب العراقي ينتظرنا وكان ينتظر يوحنا بولس الثاني الذي كان ممنوعا من السفر إلى هنا، لا يمكن أن نخيب أمل شعب للمرة الثانية".

وفي السياق ذاته، تشهد الشوارع والساحات الرئيسية في النجف، استعدادات واسعة لاستقبال وفد الفاتيكان والوفود الإعلامية المرافقة له.

وأكد النائب عن المكون المسيحي العراقي أسوان الكلداني أن زيارة البابا للعراق لها تأثير كبير على وقف هجرة المسيحيين، وستسهم بزيادة الدعم الدولي للعراق في مختلف المجالات، ولها تأثيرها الكبير بدعم المسيحيين بشكل خاص وأبناء الشعب بشكل عام في الظروف الحالية.

ومن المقرر أن يبدأ بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، يوم الجمعة، زيارة للعراق تستمر عدة أيام.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
محافظ بورسعيد: "نثمن دور المرأة المصرية في كافة المجالات"

محافظ بورسعيد: "نثمن دور المرأة المصرية في كافة المجالات"

الصحة: الزمالة المصرية تتيح الفرص لـ100% من الأطباء للحصول على الدراسات العليا

الصحة: الزمالة المصرية تتيح الفرص لـ100% من الأطباء للحصول على الدراسات العليا

صور.. سفير نيوزيلندا بمصر: "أنا من عشاق الغوص في دهب" بجنوب سيناء

صور.. سفير نيوزيلندا بمصر: "أنا من عشاق الغوص في دهب" بجنوب سيناء

مصرع شخص في حادث تصادم بأسيوط

مصرع شخص في حادث تصادم بأسيوط

شبكة عيون الإخبارية