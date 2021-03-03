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معلومات استخبارية عن هجوم محتمل على الكونجرس أثناء خطاب "بايدن" غداً

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معلومات استخبارية عن هجوم محتمل على الكونجرس أثناء خطاب "بايدن" غداً معلومات استخبارية عن هجوم محتمل على الكونجرس أثناء خطاب "بايدن" غداً
وكالة إنفاذ القانون اتخذت إجراءات فورية لضمان حماية الكابيتول

معلومات استخبارية عن هجوم محتمل على الكونجرس أثناء خطاب

أفادت شرطة الكابيتول على موقعها الإلكتروني، اليوم (الأربعاء)، بأنها بصدد زيادة أفراد الأمن هذا الأسبوع، إثر توصلها لمعلومات استخباراية بشأن هجوم محتمل قد تنفذه ميليشيا متطرفة على مبنى الكابيتول، أثناء إلقاء الرئيس الأميركي جو بايدن خطاباً أمام الكونجرس غداً.

وأضافت وكالة إنفاذ القانون الفيدرالية في بيان أوردته "الشرق"، أنها على علم ومستعدة لأي تهديدات محتملة ضد أعضاء الكونجرس أو مبنى الكابيتول.

وأوضحت الوكالة أنها اتخذت خطوات فورية، وقامت بالفعل بتعزيز وضعها الأمني، ورفعت من عدد أفراد الأمن، لضمان حماية الكونجرس، والمدنيين وأفراد الشرطة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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