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فريق طبي بـ"تخصصي تبوك" ينجح في إجراء عملية لزراعة القوقعة

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فريق طبي بـ"تخصصي تبوك" ينجح في إجراء عملية لزراعة القوقعة فريق طبي بـ"تخصصي تبوك" ينجح في إجراء عملية لزراعة القوقعة
لفتاة كانت تعاني ضعف السمع سنوات عدة بسبب مرض مناعي

فريق طبي بـ

نجح -بفضل الله- فريق طبي بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك في إجراء أول عملية لزراعة قوقعة لفتاة في العقد الثاني من العمر، كانت تعاني ضعف السمع بالأذنين سنوات عدة بسبب مرض مناعي، أثَّر على السمع لديها.

وتفصيلاً، أكدت "صحة تبوك" أنه بعد إجراء الفحوصات الطبية وصور الأشعة التي أُجريت لها، وبعد مناقشة الحالة، وعدم الاستفادة من استخدام السماعات الطبية، أجمع الفريق الطبي على ضرورة إجراء عملية لزراعة القوقعة، وتكللت بالنجاح -بحمد لله- وأصبحت بحالة صحية جيدة، مع قدرتها على السمع وممارسة حياتها -ولله الحمد-.

وأوضحت "صحة تبوك" أن زراعة القوقعة تمت باستخدام أحدث الأدوات والتقنيات التقنية المتطورة، وذلك بوجود كفاءات بشرية مؤهلة على أعلى المعايير الطبية المهنية. وأشرف على إجراء العملية استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحات الأذن الدقيقة بمستشفى الملك فهد التخصصي الدكتور سعد العنزي.

وأشارت "صحة تبوك" إلى أن زراعة القوقعة تتم للأشخاص الذين يعانون فقدان السمع الحسي العصبي، والذين لا يستفيدون من استخدام أجهزة السمع الاعتيادية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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