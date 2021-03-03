الآن.. اقتران المريخ مع الحشد النجمي الثريا في أول ظاهرة فلكية لشهر مارس

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مصراوي Masrawy



كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفيزياء الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس قسم الفلك الأسبق، عن تفاصيل ظاهرة فلكية تتمثل في اقتران المريخ مع الحشد النجمي الثريا.

وقال تادرس لمصراوي، إن كوكب المريخ يقترن مع الحشد النجمي بلاييدس Pleiades أو الثريا أو (الأخوات السبعة) الموجود في برج الثور، موضحا أنه يمكن مشاهدة هذا الاقتران بالعين المجردة عند دخول الليل في السابعة مساء تقريبا وحتى غروبهما قرب منتصف الليل تقريبا.

وأضاف أنه يمكن رؤية هذا المشهد في الأيام من 2 حتى 6 مارس، لكن الاقتران الحقيقي سيكون الليلة، حيث يكون المريخ أقرب ما يمكن للثريا.

وأشار تادرس، إلى أن جميع مشاهدات الظواهر والأحداث الفلكية تتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء، كما أن الظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، فمشاهداتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفضاء لمتابعتها وتصويرها.