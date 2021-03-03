داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم استهدف صحفيات في أفغانستان

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مصراوي Masrawy



كابول - (د ب أ)

أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن مقتل ثلاث صحفيات في أفغانستان.

وقتل مسلحو تنظيم داعش الصحفيات الثلاث العاملات بالتلفزيون، بحسب بيان نشره التنظيم عبر قنواته المعتادة على مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الثلاثاء.

وتعمل الصحفيات في قسم الدبلجة في قناة "إينيكاس" المستقلة، ولقين حتفهن في أحد أسواق جلال آباد شرقي البلاد أمس الثلاثاء، حسبما ذكرت القناة.

ونددت السفارة الأمريكية في كابول بالهجوم بشدة.

وعلى الرغم من بدء محادثات السلام بين طالبان وممثلي الحكومة في سبتمبر 2020، هزت البلاد موجة من العنف.

وغالبا ما تستهدف الهجمات نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين وعلماء الدين.

وبحسب بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان "يوناما" شهد العام الماضي مقتل ما لا يقل عن تسعة من العاملين في مجال الإعلام.