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لا تنزعجوا من الرائحة.. تنبيه من محافظة الجيزة لسكان هذه المنطقة

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لا تنزعجوا من الرائحة.. تنبيه من محافظة الجيزة لسكان هذه المنطقة لا تنزعجوا من الرائحة.. تنبيه من محافظة الجيزة لسكان هذه المنطقة

مصراوي Masrawy

06:43 م الأربعاء 03 مارس 2021

كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" بملء الخزان الرئيسي بمحطة تخفيض الضغط وإضافة الرائحة بالوراق وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء الموافق 2021/3/3.

وأهابت الشركة، بالمواطنين عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة، حيث تؤكد الشركة على أن الأعمال روتينية ولا تمثل أي خطورة على المواطنين وتتم الأعمال بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان المواطنين.

وأوضحت الشركة، أنه في حال وجود أي استفسارات يمكن الاتصال على رقم 129.​

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