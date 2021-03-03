أمطار على 7 مناطق ورياح وشبورة.. الأرصاد تكشف طقس 48 ساعة

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال 48 ساعة على مدار يومي الخميس والجمعة.

الخميس 4 مارس

- أمطار خفيفة على مناطق (بلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش) بنسبة 60% تقريبًا.

- أمطار خفيفة على مناطق من (مطروح والإسكندرية ورشيد) على فترات متقطعة بنسبة 40%.

- نشاط رياح على مناطق من سيناء وجنوب البلاد.

- شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

الجمعة 5 مارس

- شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.