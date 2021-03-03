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وزير الخارجية الأمريكية: ديمقراطيتنا باتت هشة

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وزير الخارجية الأمريكية: ديمقراطيتنا باتت هشة وزير الخارجية الأمريكية: ديمقراطيتنا باتت هشة

مصراوي Masrawy

06:27 م الأربعاء 03 مارس 2021

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، إن بلاده ستعيد إحياء الديمقراطية لأنها تتعرض للتهديد.

وأكد بلينكن، مساء الأربعاء، أنه لا يوجد شك في أن ديمقراطيتنا باتت هشة وأن الناس حول العالم قد رأوا ذلك.

وتابع أن بلاده لن تشجع الديمقراطية من خلال التدخلات العسكرية المكلفة أو الإطاحة بالأنظمة الاستبدادية بالقوة، مضيفًا أن الدول الديكتاتورية تروج للأكاذيب خدمة لمصالحها ولمواجهة الديمقراطية.

وأضاف أن تعزيز الديمقراطية الأمريكية أساسية في السياسية الخارجية لإدارة بايدن.

وشدد على أن بلاده ستقاتل من أجل كل فرصة عمل أمريكية وسنعمل على إيقاف سرقة الدول للملكية الفكرية، مضيفًا أن الولايات المتحدة عادت إلى الساحة الدولية.

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مصراوي Masrawy

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