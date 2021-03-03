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استمرار الاحتجاجات اللبنانية على سوء الأوضاع الاقتصادية

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استمرار الاحتجاجات اللبنانية على سوء الأوضاع الاقتصادية استمرار الاحتجاجات اللبنانية على سوء الأوضاع الاقتصادية

مصراوي Masrawy

06:09 م الأربعاء 03 مارس 2021

بيروت - (د ب أ)

نفذ عدد من المواطنين بعد ظهر اليوم الأربعاء، احتجاجات في شرق لبنان بسبب تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة.

وقطع عدد من المحتجين طريق رياق- بعلبك الدولي بالإطارات المشتعلة، احتجاجاً على الأزمة المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة.

وتجمع عدد من المحتجين عند دوار أبلح الفرزل، وسط انتشار كثيف للجيش اللبناني.

وكان عدد من المواطنين قد قطعوا قبل ظهر اليوم الأربعاء، عددا من الطرقات شمال لبنان احتجاجًا على الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار.

وكانت احتجاجات شعبية قد انطلقت بعد ظهر أمس الثلاثاء بعد بلوغ سعر صرف الدولار عتبة الـ 10000 ليرة لبنانية، واستمرت حتى ساعة متأخرة من ليل أمس وشملت كافة المناطق اللبنانية من الشمال إلى الجنوب والشرق وجبل لبنان بالإضافة إلى العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية.

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