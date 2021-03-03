كوريا الجنوبية تحقق في وفاة شخصين بعد تلقيهما جرعة لقاح أسترازينيكا

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سول - (ا ف ب)

قالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء الأربعاء، إن السلطات فتحت تحقيقا في وفاة شخصين توفيا بعد أيام من تلقيهما جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا. وقالت متحدثة باسم أسترازينيكا في سول إن الشركة ليس لديها تعليق في الوقت الحالي. وتوفي أحدهما وهو مصاب بمرض في الأوعية الدموية بعد ارتفاع شديد في درجة الحرارة، بينما توفي الثاني الذي يعاني اضطرابات في القلب ومرض السكري بعد تعرضه لعدة نوبات قلبية.

ذكرت وكالة يونهاب للأنباء إن السلطات الكورية الجنوبية تحقق الأربعاء في وفاة شخصين ذكرت تقارير إعلامية أنهما توفيا في غضون أيام من تلقيهما لِقاح أسترازينيكا للوقاية من فيروس كورونا.

وقالت إن أعراضًا منها ارتفاع شديد في درجة الحرارة ظهرت على مصاب بمرض في الأوعية الدموية بعد تلقيه لِقاح أسترازينيكا.

وأضافت أنه نُقل إلى مستشفى أكبر أمس الثلاثاء من دار رعاية كان يعالج فيها، لكنه توفي بعد أن ظهرت عليه أعراض تسمم الدَّم والالتهاب الرئوي.

وأفادت الوكالة بأن المريض الآخر في العقد الخامس من العمر ويعاني اضطرابات في القلب والسكري وتوفي اليوم بعد تعرضه لعدة نوبات قلبية، وذلك بعد تلقيه اللِّقاح نفسه قبل يوم.

وأبلغ مسؤول بالمراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها وكالة أنباء رويترز بأنها تحقق في سبب الوفاتين، دون أن يخوض في تفاصيل تقرير يونهاب أو يؤكده. وقالت متحدثة باسم أسترازينيكا في سول إن الشركة ليس لديها تعليق في الوقت الحالي.

وبدأت كوريا الجنوبية تطعيم شعبها الأسبوع الماضي. وبحلول الليلة الماضية، كان 85904 قد حصلوا على الجرعة الأولى من لِقاح أسترازينيكا و1524 على لِقاح فايزر.

وسجلت كوريا الجنوبية 444 حالة إصابة مؤكدة جديدة أمس الثلاثاء، ارتفاعا من 344 يوم الاثنين، مما يرفع مجمل الإصابات في البلاد إلى 90816، بينما توفي 1612 مصابًا بالفيروس.