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ضبط صاحب مخبز استولى على 51 مليون جنيه من أموال الدعم في القليوبية

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ضبط صاحب مخبز استولى على 51 مليون جنيه من أموال الدعم في القليوبية ضبط صاحب مخبز استولى على 51 مليون جنيه من أموال الدعم في القليوبية

مصراوي Masrawy

06:19 م الأربعاء 03 مارس 2021


كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن، القبض على صاحب مخبز استولى على 51 مليون جنيه من أموال الدعم بالقليوبية.

أكدت معلومات وتحريات مباحث إدارة شرطة بمديرية أمن القليوبية قيام صاحب مخبز كائن بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية بالاستيلاء على أموال الدعم بالتلاعب وذلك من خلال إجراء عمليات ضرب وهمية بماكينة صرف الخبز البلدي المدعم من قِبل الدولة والذى يُصرف بنظام الحصص التموينية لمحدودي الدخل من خلال البطاقات الذكية الخاصة بالمواطنين، محققا أرباح غير مشروعة مما يعد استيلاءً على المال العام.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتبين من خلال الفحص استيلائه على ما تجاوز مبلغ 51 مليون جنيه، قام المذكور بالاستيلاء عليها دون وجه حق وذلك لقيامه بإجراء عمليات ضرب وهمية لإنتاج الخبز البلدي.

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وباشرت النايابة التحقيق.

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