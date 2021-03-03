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الصحة: إجراءات قانونية ضد أي جهة تروج لتوفير لقاحات كورونا

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الصحة: إجراءات قانونية ضد أي جهة تروج لتوفير لقاحات كورونا الصحة: إجراءات قانونية ضد أي جهة تروج لتوفير لقاحات كورونا

مصراوي Masrawy

06:14 م الأربعاء 03 مارس 2021


كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، إن وزارة الصحة والسكان هي الجهة الوحيدة في المسئولة عن توفير وتطعيم المواطنين بلقاح المستجد حسب الأولويات وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي جهة تروج لتوفير وتطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا.

وأكد مجاهد، على أن المنصة الوحيدة في مصر للحصول على لقاحات فيروس كورونا، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الصحة والسكان http://www.egcovac.mohp.gov.eg/، والذي تمت إتاحته للمواطنين يوم 28 من شهر فبراير الماضي، مهيبًا بالمواطنين عدم الانسياق وراء مروجي الشائعات، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشد مجاهد الفئات المستحقة لتلقي اللقاح من المواطنين بسرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوزارة لتلقى اللقاح، لافتًا إلى أنه يتم إخضاع اللقاحات التي تحصل عليها مصر للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية للتأكد من مأمونيتها.

يذكر أن الموقع الإلكتروني سيقوم بإعطاء الأولوية بشكل إلكتروني في الحصول على لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة تلقائيًا، وذلك وفقًا للبيانات التي تم إدخالها على الموقع، كما تم تخصيص مكتب في الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى الجمهورية لتسجيل كافة المواطنين من الفئات المستحقة ممن لا يستطيعون التسجيل على الموقع، للحصول على لقاح فيروس كورونا.

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