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بقيمة 400 مليون دولار.. توافق على قرار جمهوري لدعم التأمين الصحي الشامل

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بقيمة 400 مليون دولار.. الحكومة توافق على قرار جمهوري لدعم التأمين الصحي الشامل بقيمة 400 مليون دولار.. توافق على قرار جمهوري لدعم التأمين الصحي الشامل

مصراوي Masrawy

06:07 م الأربعاء 03 مارس 2021

كتب- محمد نصار:

وافق مجلس خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص باتفاق التمويل الميسر بين جمهورية العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، الذي تم توقيعه بتاريخي 20 و21 يناير 2021.

ويهدف المشروع إلى التوسع في تغطية نظام التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولى: "أسوان، الإسماعيلية، الأقصر، بورسعيد، جنوب سيناء، السويس"، فضلاً عن تعزيز الحوكمة ودعم المؤسسات المعنية بالتأمين الصحي الشامل في مصر، بالإضافة إلى توفير الحماية المالية المؤقتة لمواجهة النفقات الصحية المرتفعة التي تتحملها الفئات الأشد احتياجاً خارج محافظات المرحلة الأولى.

وتتمثل عناصر مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر، في قيد المواطنين في منظومة التأمين الصحي، والعمل على تعزيز حوكمة أنظمة هذه المنظومة، وبناء القدرات المؤسسية والدعم الفني لإدارة المشروع.

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