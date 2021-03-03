"أجياد" تنظم ندوتين لمنسوبيها عن "مخاطر غسيل الأموال" و"مكافحة جرائم الإرهاب"

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لتعزيز وتطوير إمكانيات العاملين

نظمت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة، اليوم، ندوتين لمنسوبيها عن "مخاطر غسيل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله"، ألقاها نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المستشار الدكتور عصام بن هاشم الجفري.

وتناولت الندوة الأولى، عن مخاطر غسيل الأموال، محاور عدة، وهدفت إلى تثقيف العاملين بالجمعية عن خطورة غسل الأموال، وبيان أفضل الممارسات المطبقة في هذا المجال.

كما هدفت إلى تعزيز ورفع وتطوير إمكانيات العاملين في مجال مكافحة غسل الأموال للتعامل مع مثل هذه الجرائم بكفاءة واقتدار.

وتناولت الندوة الثانية، بعنوان: "مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله"، محاورة عدة؛ من أهمها تحديد وفهم مخاطر جرائم الإرهاب وتمويله وتقييمها وتوثيقها، وتقييم المخاطر المتأصلة والكامنة المتوقعة ووضع التدابير لذلك.

واستعرضت المخاطر للتعامل معها والحد منها، وتحديد السياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بمكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، إضافة إلى بعض الإجراءات المهمة واللازمة في هذا الشأن.